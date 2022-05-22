Президент Польщі виступить перед Радою під час неанонсованого візиту до Києва – медіа

Президент Польщі Анджей Дуда прибув 22 травня з несподіваним візитом до Києва і, як очікується, стане першим головою держави, який виступить в українському парламенті з моменту масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на голову бюро президента Польщі із зовнішньої політики. Українська влада не анонсувала візит Дуди публічно.

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Як очікується, Дуда повторить свій заклик до членства України в Європейському союзі під час виступу у Верховній Раді.

У квітні Дуда відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у складі делегації з президентами Литви, Латвії та Естонії.