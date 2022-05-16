Міністри аграрної політики України та Польщі підписали заяву про сприяння українському експорту

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся у Варшаві з віцепрем’єр-міністром, міністром сільського господарства та розвитку сільський території Польщі Генриком Ковальчиком. Про це повідомляє посольство України в Польщі 16 травня.

За повідомленням, сторони підписали спільну заяву про сприяння експорту. За словами Ковальчика, які наводить українське посольство, Польща планує «запровадити спрощення процедур, пов’язаних з транспортуванням агропродовольчих товарів з України, зокрема зернових, експорт яких через порти Чорного моря сьогодні заблокований».

Як заявив на своїй особистій фейсбук-сторінці посол України Андрій Дещиця, підписанню заяви передували переговори Сольського та Ковальчика.

«За результатом зустрічі було підписано Спільну заяву, у якій домовлено значно пришвидшити контроль на українсько-польському кордоні та спростити експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС та третіх країн», – повідомив він.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що розблокування сільськогосподарського експорту було однією з тем його візиту до Берліну, де відбувався з’їзд голів МЗС країн Північноатлантичному альянсу.

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За звичайних умов 75% українського зерна експортувалося. До війни на українські чорноморські порти припадало 90% експорту зернових та олійних культур. Близько третини експорту спрямовується до Європи, Китаю та Африки відповідно.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.