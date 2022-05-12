Єврокомісія створила план, щоб Україна могла експортувати своє зерно

Європейська комісія надала план дій, спрямований на допомогу Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. Про це йдеться у повідомленні європейського відомства.



Європейська сторона запропонувала план дій щодо створення «маршрутів солідарності», щоб Україна могла експортувати зерно, а також імпортувати необхідні їй товари – від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив.

«Потужність транспортних мереж та перевантажувальних терміналів: українські сільськогосподарські експортні поставки мають бути пріоритетними, а менеджери інфраструктури мають надати залізничні потужності для цього експорту. Комісія також закликає гравців ринку терміново перемістити мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалки», – йдеться у повідомленні.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що війна Росії проти України загрожує продовольчій безпеці світу.



«Україна – житниця світу. Перешкоджаючи життєво важливому експорту, війна Кремля загрожує продовольчій безпеці у всьому світі. Сьогодні ми вживаємо заходів, щоб полегшити транспортування зернових з України та подолати нагальні проблеми», – написала вона в твіттері.



За звичайних умов 75% українського зерна експортувалося. До війни на українські чорноморські порти припадало 90% експорту зернових та олійних культур. Близько третини експорту спрямовується до Європи, Китаю та Африки відповідно.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року.