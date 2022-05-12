На тлі повідомлень про крадіжки українського зерна у Росії прогнозують «хороший врожай»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що цього року в РФ очікується «хороший урожай».

«За попередніми оцінками фахівців збір зерна може становити 130 млн тонн, у тому числі 87 млн тонн пшениці. Якщо так станеться, а ми будемо розраховувати саме на це, то (щодо збору пшениці – ред.) це може стати рекордом за всю історію Росії», – сказав на нараді з урядом Путін, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Українська розвідка повідомляла про масове вивезення російськими військовими українського зерна та овочів на територію РФ, анексованого Криму та, ймовірно, до Сирії.

За даними Всеукраїнської аграрної ради, на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів і силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Про вивезення продукції з Херсонщини до Криму також повідомляли підконтрольні Кремлю кримські «чиновники».

Наприкінці квітня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові викрали понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом в окупованому ними місті Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області.