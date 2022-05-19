Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину як гуманітарну допомогу – Свириденко

Україна отримає гуманітарну допомогу від Польщі у вигляді бензину, повідомила віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко 19 травня на спільному брифінгу з міністеркою клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

За повідомленням пресслужби Кабінету міністрів, постачання пального почнеться наступного тижня. Як повідомляє Свириденко, Польща надасть загалом 25 тисяч тонн з власного резерву.

«На західний кордон припадає більшість шляхів імпорту нафтопродуктів. Тож наші країни активно працюють над збільшенням потужності прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, вже створені окремі смуги для ввезення товарів стратегічного значення, серед яких і нафтопродукти», – йдеться в коментарі міністерки.

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За даними Кабміну, споживання пального в Україні зростає кожної доби. Середній обсяг проданого за добу пального в березні становив 12,4 тисячі тонн за добу, у квітні – 9 тисяч тонн, наразі сягнув 13,2 тисячі тонн.

Уряд ставить собі за мету збільшити постачання щонайменше до 15-16 тисяч тонн на добу, аби дозволити операторам наростити запаси і зменшити черги.

Очільниця Міністерства економіки заявила 13 травня, що для подолання дефіциту Україна має забезпечити запас пального щонайменше на 15 днів.

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Дефіцит пального на АЗС в Україні виник наприкінці квітня. Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.