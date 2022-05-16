Зеленський обговорив подальшу фінансову підтримку України з директоркою МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це сторони повідомили 16 травня.

«Обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України. МВФ – наш важливий партнер. Розраховуємо на подальшу плідну спільну роботу у підтримці фінансової стійкості», – прокоментував Зеленський.

За словами Георгієвої, розмова стосувалася поточної економічної ситуції в Україні.

«Було чудово побачитися з президентом Зеленським сьогодні і обговорити економічну ситуацію та важливість потужної фінансової підтримки від міжнародних партнерів», – заявила вона.

Як додала очільниця МВФ, Фонд залишається «тісно залученим» до економічної політики України.

За оцінками МВФ у квітні, повномасштабна російська агресія може призвести до падіння економіки України на майже 40%. У Фонді спрогнозували, що протягом наступних двох-трьох місяців буде потрібно близько 5 мільярдів доларів на місяць, аби забезпечити функціонування уряду та економіки в умовах війни.