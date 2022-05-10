ЄБРР прогнозує більший економічний спад в Україні цього року

Європейський банк реконструкції і розвитку 10 травня заявив, що економіка України скоротиться майже на третину цього року через масштабне вторгнення Росії.

За даними ЄБРР, виробництво в Україні скоротиться на 30 відсотків – на 10 відсотків більше порівняно з прогнозом, даним банком у березні незабаром після початку повномасштабної війни.

Водночас, згідно з прогнозом, економіка України відновиться на 25 відсотків у 2023 році в порівнянні з березневим прогнозом у 23 відсотки.

Російська блокада різко вдарила по ключовому аграрному сектору України, оскільки країна є великим експортером пшениці й соняшникової олії.

ЄБРР додав, що економіка Росії, яка постраждала від санкцій, скоротиться на 10% цього року і досягне нульового зростання в наступному – за оцінками, які не змінилися з березня.