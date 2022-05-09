Попри війну, податкові збори перевищують план – Шмигаль

Попри війну, податкові збори перевищують план, заявив в інтерв'ю «РБК-Україна» прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Фактично підприємства виконують той податковий план, який ми очікували навіть до війни. І це – позитивний момент у тому, як ми пройшли і квітень, і як ми зараз заходимо у травень», – наголосив очільник уряду.

Водночас, за словами Шмигаля, митні надходження наразі є недостатніми для того, щоб говорити про виконання їхнього плану, але на їхній обсяг вплинули свідомі рішення уряду, яких вимагав воєнний стан.

«Ми поки що не виконуємо довоєнні надходження по митниці, тому що свідомо відмовилися від збору митних платежів, від ПДВ. Ми відкрили митницю повністю для того, щоб гуманітарна допомога, зброя, продукти харчування – все в'їжджало до України безперешкодно», – пояснив прем'єр.

Загалом, за його словами, у першому кварталі Україна перевиконала бюджет, і це дозволило збалансувати недовиконання нею бюджету у березні.

«Що відбувається з бюджетом і у чому складність квітня, травня, червня – воєнних місяців? Сума коштів, яка потрібна країні для виживання під час війни, значно, драматично перевищує бюджет мирного часу. Військовий бюджет у рази перевищує потреби бюджету мирного часу», – наголосив Денис Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 15 березня про початок в країні податкової реформи та розповів про перші її кроки.

22 квітня він заявив, що Україна потребує до 7 млрд дол фінансової підтримки щомісяця.