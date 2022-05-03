Доходи Пенсійного фонду за січень-квітень зросли на 7,7%, порівняно з минулим роком – Лазебна

Доходи Пенсійного фонду України з січня по квітень зросли на 7,7%, повідомляє Міністерство соціальної політики з посиланням на очільницю Марину Лазебну.

За її словами, протягом перших чотирьох місяців 2022 року до фонду надійшло 171,8 мільярдів гривень доходів, що на 12,3 мільярда більше, ніж за аналогічний період торік.

При цьому сума доходів від єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 мільярдів гривень.

«Незважаючи на війну, під час якої російські війська цілять по критичній інфраструктурі, складах, великих підприємствах, фермах, економіка країни працює, а соціально-відповідальний бізнес сплачує податки та соціальні внески. За перші чотири місяці року від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду надійшло на 11,5 мільярдів гривень більше, ніж за такий самий період минулого року. Навіть у квітні доходи ПФУ на 400 мільйонів більші, ніж минулого року», – йдеться в коментарі Лазебної.

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Вона додала, що на пенсійні виплати за травень вже спрямовано 1,3 мільярда гривень, що становить 11% від усього необхідного фінансування за цей місяць для людей, які отримують пенсії через «Укрпошту.

Загалом на травень заплановано 49,1 мільярда гривень на пенсії. З ним 37,6 мільярдів виплачуватимуться пенсіонерам-клієнтам банків, решта – поштою.