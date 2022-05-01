Кулеба закликав США забезпечити лібералізацію українського експорту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Про це він повідомив 1 травня.

Голова МЗС подякував Блінкену за підтримку України з боку США.

«Ми обговорили подальші санкції проти Росії, постачання зброї та фінансову підтримку України. Я також закликав США забезпечити максимальну лібералізацію для українського експорту», – заявив Кулеба.

Ентоні Блінкен відвідував Київ разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном 24 квітня.

Президент України Володимир Зеленський 27 квітня заявив, що намір Євросоюзу на рік прибрати усі мита й квоти на український експорт, допоможе зберегти економічну активність в Україні.