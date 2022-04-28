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У МЗС відреагували на спроби Угорщини вплутати питання війни в Україні в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права

Українське дипломатичне відомство закликало угорських партнерів утримуватися від таких дій

У МЗС України назвали «недоречним і неприпустимими» спроби Угорщини вплутати її позицію щодо війни в Україні в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування», – написав він у фейсбук.

Раніше представники Євросоюзу надіслали офіційного листа до Угорщини, що стало першим кроком до застосування нового механізму скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні. Зокрема, в угорському уряді заявили, що влада «повинна утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни».

З часу російського масштабного вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто прем’єр-міністрові Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.

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