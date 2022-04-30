Пентагон звинуватив Путіна в «порочності» через дії РФ в Україні

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі під час брифінгу 29 квітня різко висловився про політику Володимира Путіна щодо України. Зокрема, він назвав «дивними» і «безглуздими» заяви Росії про загрози з боку США і країн Заходу, а також про «нацистів» в Україні. Кірбі наголосив, що агресором у ситуації, що склалася, виступає сама Росія.

«Важко співвіднести цю риторику з тим, що він (Володимир Путін – ред.) насправді робить в Україні: безневинних людей вбивають пострілами в потилицю, зв’язують їм руки за спиною, вбивають вагітних жінок, бомбять лікарні. Я маю на увазі, що це просто безсовісно», – заявив представник Пентагону.

Кірбі звинуватив Путіна в «порочності» й «жорстокості», додавши, що йому важко дивитися на події в Україні і думати, що моральна людина і розсудливий, зрілий лідер міг би виправдати це і так вчинити.

«Я не можу говорити про його психологію, але я думаю, що ми всі можемо говорити про його порочність», – сказав Джон Кірбі.

Посол Росії в США Анатолій Антонов назвав висловлювання Пентагону на адресу Росії «образливими» і «неприйнятними».

У березні 2022 року президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем».

У відповідь речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «неприпустимою» таку риторику.