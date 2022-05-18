Шмигаль закликав країни G7 підготувати закони для конфіскації активів Росії на користь України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до урядовців країн «Групи семи» із закликом підготувати законодавчу базу для конфіскації активів Росії на користь України. Як повідомила пресслужба уряду, про це він заявив під час виступу перед міністрами розвитку країн G7 18 травня.

«Ключовим джерелом фінансування цього плану стане Фонд відновлення України, який буде наповнюватися з п’яти джерел. Але основою відновлення мають стати кошти окупанта. Як і будь-який агресор у майбутньому, Росія має розуміти ціну війни», – заявив Шмигаль.

Відтак, зазначають в уряді, прем’єр закликав найбільші економіки світу підготувати національне та міжнародне законодавство щодо конфіскації заморожених російських активів та передачі їх Україні.

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«Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канади. Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України і не заплатив за це», – додав голова Кабміну.

Верховна Рада 12 травня законодавчо підтримала пропозиції президента, які він вніс до парламенту після того, як ветував проголосований раніше законопроєкт щодо конфіскації російських та білоруських активів в Україні та за кордоном.