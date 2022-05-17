Уряд до кінця року звільнив від орендної плати фізосіб та ФОП, призваних на військову службу

Кабінет міністрів звільнив до кінця 2022 року від орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призваних або прийнятих на військову службу після оголошення воєнного стану. Про це повідомив у Телеграм представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також до 30 вересня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують держмайно: на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та міста Києва; в закладах культури та освіти, якщо об’єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

Крім того, до 30 травня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують держмайно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей.

Серед іншого, продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення або скасування.