Суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Личаківський районний суд Львова арештував майно підприємств родичів народних депутатів, що раніше входили до фракції ОПЗЖ, Віктора Медведчука і Тараса Козака. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке робило подання на такий арешт.

«Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ», – зазначають у ДБР.

Наразі Держбюро розслідувань має намір ініціювати передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.

Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження щодо підозри у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

5 травня ДБР провело у них низку обшуків.

16 квітня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. 28 квітня антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, що затриманого народного депутата та кума президента Росії Віктора Медведчука не обміняли на мешканців і захисників Маріуполя, бо «цінність зламати це місто виявилась для Росії набагато більшою, ніж забрати Медведчука».

Тарас Козак виїхав з України ще торік. Відтоді в країну не повертався.