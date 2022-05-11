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Суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження щодо підозри у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Личаківський районний суд Львова арештував майно підприємств родичів народних депутатів, що раніше входили до фракції ОПЗЖ, Віктора Медведчука і Тараса Козака. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке робило подання на такий арешт.

«Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ», – зазначають у ДБР.

Наразі Держбюро розслідувань має намір ініціювати передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.

Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження щодо підозри у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

5 травня ДБР провело у них низку обшуків.

16 квітня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. 28 квітня антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, що затриманого народного депутата та кума президента Росії Віктора Медведчука не обміняли на мешканців і захисників Маріуполя, бо «цінність зламати це місто виявилась для Росії набагато більшою, ніж забрати Медведчука».

Тарас Козак виїхав з України ще торік. Відтоді в країну не повертався.

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