У пов’язаних з родинами депутатів Медведчука та Козака осіб провели низку обшуків – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у середу провели шість обшуків на об’єктах, пов’язаних із родичами народних депутатів Віктора Медвечука і Тараса Козака.

«Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн. ДБР продовжує роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів. У середу працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об’єктах, пов’язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки тривали в рамках провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

«Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області. У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами», – йдеться в повідомленні.

27 квітня ДБР вже проводила обшуки на понад 20-ти об’єктах на Львівщині, які належать родичам нардепів.

16 квітня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Тарас Козак виїхав з України ще торік. Відтоді в країну не повертався.