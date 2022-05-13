Уряд вирішив передати заправки Glusco в управління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу 172 автозаправних станцій мережі Glusco в управління державної компанії «Нафтогаз». Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців», – написав він.

12 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо конфіскації російських та білоруських активів в Україні та за кордоном.

Мережу автозаправок Glusco пов’язували із Віктором Медведчуком.

У липні 2021 року низка ЗМІ повідомляла, що мережу викуповує одна з дочірніх фірм азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR. Проте у самій компанії тоді заявили, що остаточного рішення щодо купівлі нею мережі заправок в Україні на ще немає.