Зеленський ветував закон щодо конфіскації російських активів

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон щодо конфіскації російських активів в Україні та за кордоном. Документ встановлював новий вид санкцій – стягнення в дохід держави активів фізичних чи юридичних осіб.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, закон «не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України».
У пресслужбі зауважують, що закон також наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо виявлення та розшуку активів, які підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, зазначених у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.
«Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної законом України «Про запобігання корупції», – повідомляють в ОП.
21 квітня народні депутати ухвалили закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.
Автори законопроєкту пояснювали, що метою документа є «перешкоджання використанню економічних активів на шкоду нацбезпеці України та залучення активів, які є підґрунтям для діяльності, спрямованої на ведення агресивної війни». Депутати, які підготували цей законопроект, зауважували, що «катастрофічні тенденції безпекової та гуманітарної ситуації в Україні та світі у зв’язку зі збройною агресією РФ виправдовують запропоновані заходи».
В організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» вважають, що закон потребує доопрацювання, і рекомендували покращити окремі положення законопроєкту. Зокрема щодо визначення виключних підстав, особливих умов, досудового та судового порядку застосування нового виду санкції – стягнення активів в дохід держави. Також важливо окреслити чіткіше коло і повноваження суб’єктів, які ініціюють, ухвалють рішення та реалізують ці види санкцій тощо.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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