Зеленський ветував закон щодо конфіскації російських активів

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон щодо конфіскації російських активів в Україні та за кордоном. Документ встановлював новий вид санкцій – стягнення в дохід держави активів фізичних чи юридичних осіб.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, закон «не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України».

У пресслужбі зауважують, що закон також наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо виявлення та розшуку активів, які підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, зазначених у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

«Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної законом України «Про запобігання корупції», – повідомляють в ОП.

21 квітня народні депутати ухвалили закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

Автори законопроєкту пояснювали, що метою документа є «перешкоджання використанню економічних активів на шкоду нацбезпеці України та залучення активів, які є підґрунтям для діяльності, спрямованої на ведення агресивної війни». Депутати, які підготували цей законопроект, зауважували, що «катастрофічні тенденції безпекової та гуманітарної ситуації в Україні та світі у зв’язку зі збройною агресією РФ виправдовують запропоновані заходи».

В організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» вважають, що закон потребує доопрацювання, і рекомендували покращити окремі положення законопроєкту. Зокрема щодо визначення виключних підстав, особливих умов, досудового та судового порядку застосування нового виду санкції – стягнення активів в дохід держави. Також важливо окреслити чіткіше коло і повноваження суб’єктів, які ініціюють, ухвалють рішення та реалізують ці види санкцій тощо.