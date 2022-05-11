Влада Німеччини затримала супер’яхту за 400 млн євро, яку пов’язують з російським мільярдером Ахмедовим

Влада Німеччини в рамках санкцій проти Росії затримала в порту Гамбурга супер’яхту Luna вартістю щонайменше 400 мільйонів євро.

Як повідомляє газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на Федеральну кримінальну поліцію Німеччини, поліція змогла встановити належність яхти. За повідомленням, вона належить російському мільярдеру азербайджанського походження Фархаду Ахмедову, який підпав під санкції ЄС у квітні.

Яхта завдовжки 115 метрів, із дев’ятьма палубами і басейном до 2014 року належала мільярдеру Роману Абрамовичу, зазначає газета. За даними Superyacht Fan, Ахмедов купив судно в Абрамовича за 300 мільйонів доларів, після чого його відправили на ремонт до Бремергафена. Там яхту подовжили на два метри, перефарбували та замінили двигуни.

Forbes оцінює статки Ахмедова в 1,7 млрд доларів.

Це вже друга яхта, пов’язана із російськими олігархами, яку затримують у порту Гамбурга. У квітні було заарештовано яхту Dilbar вартістю до 800 млн доларів. За даними німецької поліції, вона належить сестрі російського магната Алішера Усманова.

Після початку масштабного російського вторгнення в Україну в рамках санкцій було заарештовано кілька супер’яхт у портах ЄС, що належать російським мільярдерам, серед яких Олексій Мордашов, Геннадій Тимченко, Віктор Вексельберг.

7 травня Міністерство економіки та фінансів Італії повідомило про затримання 140-метрової яхти «Шахерезада», яка фігурує у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального як «яхта Путіна». Яхту затримали в порту Маріна-ді-Каррара. Її вартість оцінюється в 700 мільйонів доларів.

Наприкінці квітня в США внесли законопроєкт, який передбачає конфіскацію активів олігархів, пов’язаних із Кремлем, у тому числі яхт, та спрямування виручки від їх продажу на закупівлю зброї і на гуманітарну допомогу для України.