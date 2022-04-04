Іспанська поліція спільно з ФБР обшукує яхту російського бізнесмена Вексельберга

Іспанська поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США 4 квітня обшукує яхту Tango, яка ймовірно належить підсанкційному російському бізнесмену Віктору Вексельбергу, повідомляє Associated Press.

Яхту зараз пришвартовано в марині міста Пальма, столиці острова Майорка. Як писало видання Forbes та інші ЗМІ, 77-метрова Tango вартістю близько 110 мільйонів євро належить президентові фонду «Сколково» Віктору Вексельбергу. Про те, що американська влада через санкції у звʼязку з війною в Україні має намір заблокувати активи Вексельберга, зокрема яхту Tango і літак Airbus A319, Міністерство фінансів США повідомило ще 11 березня.

У зв'язку із чим проводиться обшук, не повідомляється. Сполучені Штати запровадили санкції проти Вексельберга ще у 2018 році через імовірну причетність до російського втручання в американські вибори. Відомо, що Вексельберга у США на короткий час затримували та допитували співробітники ФБР. Усі його активи в країні заморожені, а американським компаніям заборонено мати з ним бізнес. У березні 2022 року Вексельберг знову потрапив до списку санкцій у звʼязку з подіями в Україні. Санкції проти нього запровадила й Велика Британія.