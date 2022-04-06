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Фотогалереї

На прицілі – супер'яхти багатих та впливових росіян (фотогалерея)

Розкішні супер'яхти, що належать російським олігархам, зіткнулися з юридичними проблемами, оскільки влада по всьому світу діє відповідно до міжнародних санкцій, щоб чинити тиск на тих, хто близький до президента Росії Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

На цей час було заарештовано кілька яхт, загальною вартістю не менше 1,6 мільярда доларів. Останній арешт відбувся у Лондоні 29 березня.

Іспанська поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США 4 квітня провела обшук яхти Tango, яка ймовірно належить підсанкційному російському бізнесмену Віктору Вексельбергу, повідомляє Associated Press.

Яхту зараз пришвартовано в марині міста Пальма, столиці острова Майорка. Як писало видання Forbes та інші ЗМІ, 77-метрова Tango вартістю близько 110 мільйонів євро належить президентові фонду «Сколково» Віктору Вексельбергу.

Ось фотографії судів, які потрапили під кілька гучних арештів, а також інформація про їхніх власників. Деякі із супер'яхт належать представникам російської влади, зокрема одну пов'язують із Путіним.

Вітрильна яхта SY A (Вітрильна яхта А), що належить російському олігарху Андрію Мельниченку, була заарештована італійською владою 11 березня. За різними оцінками вартість судна становить близько 600 мільйонів доларів. Європейська рада заявляє, що Мельниченко &laquo;зайнятий у секторах економіки, які забезпечують суттєве джерело доходів уряду Російської Федерації, який відповідає за анексію Криму та дестабілізацію України&raquo;. Представник Мельниченка сказав: &laquo;Ми заперечуватимемо ці безпідставні та необґрунтовані санкції і віримо, що верховенство закону та здоровий глузд переможуть&raquo;.
1 Вітрильна яхта SY A (Вітрильна яхта А), що належить російському олігарху Андрію Мельниченку, була заарештована італійською владою 11 березня. За різними оцінками вартість судна становить близько 600 мільйонів доларів.

Європейська рада заявляє, що Мельниченко «зайнятий у секторах економіки, які забезпечують суттєве джерело доходів уряду Російської Федерації, який відповідає за анексію Криму та дестабілізацію України». Представник Мельниченка сказав: «Ми заперечуватимемо ці безпідставні та необґрунтовані санкції і віримо, що верховенство закону та здоровий глузд переможуть».
Згідно з індексом мільярдерів видання Bloomberg, вартість 156-метрового &laquo;Ділбара&raquo; (фото з боку Монако в 2017 році) оцінюється в 594 мільйони доларів. Яхта належить російському мільярдеру Алішеру Усманову і зараз не може залишити порт Гамбурга. У початкових повідомленнях говорилося, що &laquo;Ділбар&raquo; був конфіскований, але потім повідомили, що санкції не дозволяють платити екіпажу, а влада Німеччини не видала митний документ, що дозволяє його від&#39;їзд. Усманов має активи у гірничодобувній промисловості, ЗМІ та телекомунікаціях. Його вважають тісно пов&#39;язаним із російським президентом Путіним. 1 березня Усманов заявив, що санкції засновані на &laquo;хибних і наклепницьких твердженнях, які завдають шкоди моїй честі, гідності та діловій репутації. Я використовуватиму всі законні засоби для захисту своєї честі та репутації&raquo;.
2 Згідно з індексом мільярдерів видання Bloomberg, вартість 156-метрового «Ділбара» (фото з боку Монако в 2017 році) оцінюється в 594 мільйони доларів. Яхта належить російському мільярдеру Алішеру Усманову і зараз не може залишити порт Гамбурга. У початкових повідомленнях говорилося, що «Ділбар» був конфіскований, але потім повідомили, що санкції не дозволяють платити екіпажу, а влада Німеччини не видала митний документ, що дозволяє його від'їзд.

Усманов має активи у гірничодобувній промисловості, ЗМІ та телекомунікаціях. Його вважають тісно пов'язаним із російським президентом Путіним. 1 березня Усманов заявив, що санкції засновані на «хибних і наклепницьких твердженнях, які завдають шкоди моїй честі, гідності та діловій репутації. Я використовуватиму всі законні засоби для захисту своєї честі та репутації».
Повідомляється, що Amore Vero належить Ігорю Сечину, голові російського державного енергетичного гіганта &laquo;Роснефть&raquo;. Корабель був заарештований неподалік Марселя на початку березня. Сайт Superyacht Fan оцінив вартість Amore Vero в 120 мільйонів доларів. Другу яхту, яка нібито належить Сечину, давньому соратнику Путіна, заарештували в Іспанії в середині березня. Вартість Crescent оцінюється у 500-600 мільйонів доларів. &nbsp;
3 Повідомляється, що Amore Vero належить Ігорю Сечину, голові російського державного енергетичного гіганта «Роснефть». Корабель був заарештований неподалік Марселя на початку березня. Сайт Superyacht Fan оцінив вартість Amore Vero в 120 мільйонів доларів.

Другу яхту, яка нібито належить Сечину, давньому соратнику Путіна, заарештували в Іспанії в середині березня. Вартість Crescent оцінюється у 500-600 мільйонів доларів.

 
85-метрова яхта &laquo;Валері&raquo;, яку оцінюють у 140 мільйонів доларів, і яка довго належала Сергію Чемезову, була заарештована під час ремонту в порту Барселони. Чемезов є генеральним директором &laquo;Ростеху&raquo;, російського державного оборонного концерну. Чемезов вважається одним з найближчих союзників Путіна, і ці зв&#39;язки тягнуться до часів їх роботи в КДБ у Східній Німеччині. &nbsp;
4 85-метрова яхта «Валері», яку оцінюють у 140 мільйонів доларів, і яка довго належала Сергію Чемезову, була заарештована під час ремонту в порту Барселони.

Чемезов є генеральним директором «Ростеху», російського державного оборонного концерну. Чемезов вважається одним з найближчих союзників Путіна, і ці зв'язки тягнуться до часів їх роботи в КДБ у Східній Німеччині.

 
Яхта &laquo;Аксіома&raquo; вартістю 75 мільйонів доларів, яка, як повідомляється, належить російському олігарху Дмитру Пумпянському, була конфіскована урядом Гібралтару. Пумпянський є власником та головою правління виробника сталевих труб ТМК, постачальника російського державного енергетичного гіганта &laquo;Газпром&raquo;.
5 Яхта «Аксіома» вартістю 75 мільйонів доларів, яка, як повідомляється, належить російському олігарху Дмитру Пумпянському, була конфіскована урядом Гібралтару.

Пумпянський є власником та головою правління виробника сталевих труб ТМК, постачальника російського державного енергетичного гіганта «Газпром».
65-метрову яхту-модель Lady M, що належить, як кажуть, російському олігарху Олексію Мордашову, було затримано італійською поліцією на початку березня. Згідно з індексом мільярдерів видання Bloomberg, Мордашов вважається одним із найбагатших громадян Росії, його статки оцінюються в 21,2 мільярда доларів. Йому належить третина найбільшого у Європі туроператора TUI. Він має фінансовий інтерес у банку &laquo;Росія&raquo;, який, за словами європейської влади, є &laquo;особистим банком&raquo; високопоставлених російських чиновників. Мордашов заявив російському державному інформаційному агентству ТАРС: &laquo;Я не маю жодного відношення до виникнення нинішньої геополітичної напруженості і не розумію, чому ЄС ввів проти мене санкції&raquo;.
6 65-метрову яхту-модель Lady M, що належить, як кажуть, російському олігарху Олексію Мордашову, було затримано італійською поліцією на початку березня.

Згідно з індексом мільярдерів видання Bloomberg, Мордашов вважається одним із найбагатших громадян Росії, його статки оцінюються в 21,2 мільярда доларів. Йому належить третина найбільшого у Європі туроператора TUI. Він має фінансовий інтерес у банку «Росія», який, за словами європейської влади, є «особистим банком» високопоставлених російських чиновників. Мордашов заявив російському державному інформаційному агентству ТАРС: «Я не маю жодного відношення до виникнення нинішньої геополітичної напруженості і не розумію, чому ЄС ввів проти мене санкції».
Супер&#39;яхту Phi вартістю 50 мільйонів доларів було затримано поліцією в лондонському порту Кенері-Уорф. Це перша пов&#39;язана з Росією суперяхта, заарештована в британських водах. Financial Times назвала її власником Віталія Кочеткова, засновника уральської мобільної компанії &laquo;Мотив Телеком&raquo;. Але у звіті додано, що Кочетков не був у списку санкцій, і уряд Великобританії вважає, що судно може належати комусь іншому.
7 Супер'яхту Phi вартістю 50 мільйонів доларів було затримано поліцією в лондонському порту Кенері-Уорф. Це перша пов'язана з Росією суперяхта, заарештована в британських водах.

Financial Times назвала її власником Віталія Кочеткова, засновника уральської мобільної компанії «Мотив Телеком». Але у звіті додано, що Кочетков не був у списку санкцій, і уряд Великобританії вважає, що судно може належати комусь іншому.
&laquo;Норд&raquo; був куплений за 500 мільйонів доларів у 2021 році і, як повідомляється, також належить Олексію Мордашову. Цю яхту не конфіскували. Повідомляється, що вона покинула Сейшельські острови 12 березня і, як передбачається, попрямувала на Далекий Схід Росії.
8 «Норд» був куплений за 500 мільйонів доларів у 2021 році і, як повідомляється, також належить Олексію Мордашову. Цю яхту не конфіскували. Повідомляється, що вона покинула Сейшельські острови 12 березня і, як передбачається, попрямувала на Далекий Схід Росії.
Яхта Eclipse мільярдера Романа Абрамовича&nbsp;&ndash; одна з найдовших приватних яхт у світі. Її довжина складає 162 метри. Судно Eclipse, вартість якого оцінюється в 500 мільйонів доларів, уникло арешту, вирушивши до турецького порту Мармаріс. Абрамович має давні зв&#39;язки з Путіним та зробив свій стан за допомогою кремлівських інсайдерів.
9 Яхта Eclipse мільярдера Романа Абрамовича – одна з найдовших приватних яхт у світі. Її довжина складає 162 метри. Судно Eclipse, вартість якого оцінюється в 500 мільйонів доларів, уникло арешту, вирушивши до турецького порту Мармаріс.

Абрамович має давні зв'язки з Путіним та зробив свій стан за допомогою кремлівських інсайдерів.
40-метрова яхта &laquo;Ліна&raquo; була конфіскована італійською владою і, як повідомляється, належить російському мільярдеру Геннадію Тимченку, близькому соратнику Путіна. Італійський уряд оцінив його вартість у 55 мільйонів доларів. Маючи статки, оцінювані в 12,9 мільярда доларів, Тимченко є засновником Volga Group, що знаходиться під санкціями, інвестиційної фірми, що займається енергетикою, транспортом і будівництвом.
10 40-метрова яхта «Ліна» була конфіскована італійською владою і, як повідомляється, належить російському мільярдеру Геннадію Тимченку, близькому соратнику Путіна. Італійський уряд оцінив його вартість у 55 мільйонів доларів.

Маючи статки, оцінювані в 12,9 мільярда доларів, Тимченко є засновником Volga Group, що знаходиться під санкціями, інвестиційної фірми, що займається енергетикою, транспортом і будівництвом.
Противники Кремля стверджують, що 140-метрова &laquo;Шахерезада&raquo;, вартість якої оцінюється у 700 мільйонів доларів, таємно належить президентові Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі, які працюють разом із ув&#39;язненим лідером російської опозиції Олексієм Навальним, кажуть, що вони впізнали кількох членів екіпажу як співробітників Федеральної служби охорони Росії (ФСО), яка відповідає за безпеку Путіна. Ці члени екіпажу було раптово замінено після того, як ця інформація була розкрита. Британський капітан корабля заперечував, що яхта належить Путіну, але італійська влада проводить розслідування, оскільки &laquo;Шахерезада&raquo; стоїть на якорі у їхніх водах.
11 Противники Кремля стверджують, що 140-метрова «Шахерезада», вартість якої оцінюється у 700 мільйонів доларів, таємно належить президентові Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі, які працюють разом із ув'язненим лідером російської опозиції Олексієм Навальним, кажуть, що вони впізнали кількох членів екіпажу як співробітників Федеральної служби охорони Росії (ФСО), яка відповідає за безпеку Путіна. Ці члени екіпажу було раптово замінено після того, як ця інформація була розкрита. Британський капітан корабля заперечував, що яхта належить Путіну, але італійська влада проводить розслідування, оскільки «Шахерезада» стоїть на якорі у їхніх водах.

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