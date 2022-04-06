На прицілі – супер'яхти багатих та впливових росіян (фотогалерея)

Розкішні супер'яхти, що належать російським олігархам, зіткнулися з юридичними проблемами, оскільки влада по всьому світу діє відповідно до міжнародних санкцій, щоб чинити тиск на тих, хто близький до президента Росії Володимира Путіна через вторгнення в Україну.



На цей час було заарештовано кілька яхт, загальною вартістю не менше 1,6 мільярда доларів. Останній арешт відбувся у Лондоні 29 березня.

Іспанська поліція спільно з Федеральним бюро розслідувань США 4 квітня провела обшук яхти Tango, яка ймовірно належить підсанкційному російському бізнесмену Віктору Вексельбергу, повідомляє Associated Press.

Яхту зараз пришвартовано в марині міста Пальма, столиці острова Майорка. Як писало видання Forbes та інші ЗМІ, 77-метрова Tango вартістю близько 110 мільйонів євро належить президентові фонду «Сколково» Віктору Вексельбергу.

Ось фотографії судів, які потрапили під кілька гучних арештів, а також інформація про їхніх власників. Деякі із супер'яхт належать представникам російської влади, зокрема одну пов'язують із Путіним.