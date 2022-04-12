Нідерланди затримали ще 6 повʼязаних із російськими власниками яхт – уряд

Уряд Нідерландів повідомив 12 квітня, що митники цієї країни перевели ще шість повʼязаних із російськими власниками яхт під «посилений нагляд» у межах санкцій, запроваджених проти Росії після її вторгнення в Україну. Таким чином, загальна кількість затриманих російських яхт сягнула 20.

На час розслідування щодо таких суден їх заборонено транспортувати, йдеться у заяві міністерства фінансів Нідерландів. Митниця країни вже підтвердила, що «дві яхти виявилися повʼязаними з особою із санкційного списку ЄС».

Затриманим яхтам дозволяється брати участь у ходових випробуваннях у обмеженому районі. Під час одного з таких переміщень «берегова охорона та митниця стежили за яхтою як фізично, так і електронно», пояснюється в заяві.

Довжина затриманих плавзасобів становить від 8,5 до 120 метрів. За даними міністерства, 14 із них перебувають на стадії будівництві, ще дві яхти – в пункті зберігання, чотири – на технічному обслуговуванні.