Українці можуть допомогти з конфіскацією майна причетних до російської агресії – інструкція НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції закликає українців долучатися до конфіскації майна у людей, причетних до агресії Росії проти України.

«Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на порталі https://reportsassets.nazk.gov.ua/. Наприклад, про квартири у Великобританії, маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах, золоті злитки у Швейцарії, яхти, зашвартовані у країнах ЄС», – пояснюють у НАЗК.

Інформацію потрібно надавати про невідомі широкому загалу активи. Вона може бути українською, англійською та російською мовами.

Окрім того, додають у НАЗК, за неї можна отримати значну фінансову нагороду.

«За певних умов у багатьох країнах, таких як Україна, США та Великобританія, для викривачів передбачена матеріальна винагорода – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні», – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше у коментарі Радіо Свобода він зазначав, що Офіс генпрокурора та Нацагентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи наближених до Кремля громадян РФ.

Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого держави-члени ЄС та інші країни ухвалили кілька пакетів санкцій.

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Різні країни ЄС вже заявили, що арештували коштовне майно громадян РФ, проти яких введені санкції. Зокрема, Німеччина арештувала яхту олігарха Алішера Усманова; Франція – яхту голови Роснефті Ігоря Сєчина; Італія – яхту олігарха Андрія Мельниченка; Іспанія – яхту колишнього офіцера ФСБ, керівника корпорації Ростех Сергія Чемезова.

3 березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти, «на користь держави Україна».

НАЗК склав список на націоналізацію та примусове вилучення майна, яке належить Росії в Україні, у ньому 21 компанія.