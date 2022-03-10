Голова НАЗК України «подякував» міністру оборони Росії за корупцію в російській армії

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив листа-подяку міністру оборони Росію Сергію Шойгу, повідомляє пресслужба НАЗК.

Згідно з листом, агентство «висловлює щиру подяку міністру оборони Російської федерації Сергію Кужугетовичу Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби і ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їх накопичення на межі двох держав».

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«Беручи участь у методичній, системній і довгостроковій роботі з розкрадання бюджетних засобів російської федерації, які виділялися на розвиток військового потенціалу, Сергій Шойгу разом із іншими посадовими особами оборонного сектору сприяв пришвидшенню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України», – йдеться в датованому 9 березня листі, оприлюдненому пресслужбою.

Як заявляє Агентство, копії листа направили до Державної думи Росії, Ради федерації та Фонду боротьби з корупцією. До оприлюдненого листа долучені фотографії, які, за твердженням НАЗК, свідчать про стан спорядження та забезпечення російських військ.

Міністерство оборони Росії наразі публічно листа не коментувало.

Після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу. За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.