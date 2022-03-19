НАЗК заявляє, що сформувало для СБУ базу даних з 245 осіб, які можуть бути «зрадниками»

Національне агентство із запобігання корупції заявляє, що сформувало для Служби безпеки України реєстр із 245 осіб, які можуть бути «зрадниками України».

«Зараз НАЗК допомагає Служба безпеки України (СБУ) виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії», – заявили у НАЗК.

За повідомленням, до переліку потрапили: «посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу», а також поділяють його ідеологію; особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність і державний суверенітет України».

База даних постійно поповнюється, зокрема, завдяки допомозі від громадян України, уточнили в НАЗК.

«Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України… Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї «руського міра» – «остаточного вирішення українського питання», пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії й народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua», – додали в агентстві.

Раніше в інтерв’ю «Схемам» (​Радіо Свобода) голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало список із 21 компанії, якими в Україні володіє держава Росія, і які будуть націоналізовані, а їхнє майно – примусово вилучене.

У списку на націоналізацію, сформованому НАЗК, зокрема, «Промінвестбанк» і «Сбєрбанк», «Енергомашспецсталь», «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України», «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», «Газпром збут Україна», «Южніігіпрогаз», 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.