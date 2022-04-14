На Фіджі заарештували яхту, яку повʼязують із російським олігархом Керімовим

У острівній державі Фіджі в Тихому океані поліція заарештувала суперяхту Amadea, яка, ймовірно, належить російському мільярдеру і члену Ради федерації Сулейману Керимову, який потрапив під західні санкції. Про це 14 квітня пише Reuters.

За даними агенції, яка посилається на фіджійські газети, команду яхти було затримано, а її капітана допитали поліція. Співробітник місцевої поліції повідомив, що судно прибуло на острів 12 квітня та не пройшло належне митне оформлення.

Агент суперʼяхт на Фіджі, який заявив, що представляє Amadea, повідомив Reuters, що не знає, хто є власником яхти. Проте, за його словами, опубліковані дані «не зовсім відповідають дійсності, включно з даними щодо права власності».

Представники посольства США та представництва ЄС на Фіджі заявили, що співпрацюють із владою острова з приводу яхти. Раніше в портах ЄС було заарештовано кілька яхт, які, ймовірно, належали підсанкційним росіянам.

Керімова 15 березня внесли до списків санкцій Великої Британії та Євросоюзу як особу, яка отримувала великі суми від музиканта Сергія Ролдугіна, близького до російського лідера Володимира Путіна. До списку санкцій США Керімова включили ще до початку війни в Україні.