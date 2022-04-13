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Санкції проти Росії. Швейцарія приєднується до останнього пакету обмежень ЄС

Демонстранти вимагають відключити Росію від системи SWIFT під час акції протесту проти російського вторгнення в Україну. Женева, 26 лютого 2022 року

Влада Швейцарії приєднується до пакета санкцій, ухваленого раніше у квітні ЄС щодо Росії та Білорусі.

«13 квітня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до нових заходів, розроблених ЄС щодо РФ та Білорусі», – йдеться у пресрелізі швейцарського уряду.

Винятком є заборона щодо транспорту, оскільки ухвалення цих обмежень не є необхідним через географічне розташування країни.

Крім того, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) застосував фінансові санкції та обмеження на поїздки ще щодо 200 людей.

5 квітня ЄС оголосив про запровадження п’ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.

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