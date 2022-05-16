Україна арештувала майно російського олігарха на майже 12,5 мільярдів гривень – Офіс генпрокурора

Україна арештувала активи компаній російського олігарха на понад 12,4 мільярда гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 16 травня.

«Це – цінні папери, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України», – пояснюють в ОГПУ.

За даними слідства, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України російський олігарх та бізнесмени, використовуючи зазначений банк та підконтрольні кіпрські компанії, легалізували активи цих компаній.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України», – зазначає Офіс генерального прокурора.

Ім’я олігарха, назви компаній та банку, які фігурують у справі, правоохоронці не називають.

12 травня Верховна Рада законодавчо підтримала пропозиції президента, які він вніс до парламенту після того, як ветував проголосований раніше законопроєкт щодо конфіскації російських та білоруських активів в Україні та за кордоном.