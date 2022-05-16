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Україна арештувала майно російського олігарха на майже 12,5 мільярдів гривень – Офіс генпрокурора

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени легілазували активи своїх компаній через один із найбільших банків України

Україна арештувала активи компаній російського олігарха на понад 12,4 мільярда гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 16 травня.

«Це – цінні папери, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України», – пояснюють в ОГПУ.

За даними слідства, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України російський олігарх та бізнесмени, використовуючи зазначений банк та підконтрольні кіпрські компанії, легалізували активи цих компаній.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України», – зазначає Офіс генерального прокурора.

Ім’я олігарха, назви компаній та банку, які фігурують у справі, правоохоронці не називають.

12 травня Верховна Рада законодавчо підтримала пропозиції президента, які він вніс до парламенту після того, як ветував проголосований раніше законопроєкт щодо конфіскації російських та білоруських активів в Україні та за кордоном.

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