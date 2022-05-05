Британський уряд заморозив активи компанії Evraz Абрамовича

Британський уряд додав компанію Evraz до списку санкцій, що передбачає заморожування активів.



«Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великобританії не можуть вести з Evraz бізнес. Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та його економіку, а також підтримають опір України», – йдеться в повідомленні пресслужби уряду Британії.

У повідомленні додається, що металургійна компанія Evraz працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії. Вона виробляє 28% російських залізничних коліс і 97% залізничних колій в Росії.

Загалом після масштабного військового вторгнення Росію в Україну Великобританія запровадила санкції проти понад 1000 фізичних осіб і понад 100 компаній.



Evraz – російська металургійна та гірничодобувна компанія, найбільшим акціонером якої є російський олігарх Роман Абрамович.

Роман Абрамович виступає «посередником» між делегаціями Росії та України на переговорах, пояснили в Офісі президента.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що йому представили Абрамовича як «ту сторону росіян, які за дипломатичний пошук розв'язання питань та зупинку війни». Але, як зауважив Зеленський, ніхто не може гарантувати, що це правда і не якась «гра».