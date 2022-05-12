РНБО хоче націоналізації «дочок» «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ». Рада готова підтримати

Парламентський комітет із питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді законодавчо затвердити рішення РНБО від 11 травня про націоналізацію корпоративних прав і фінансових активів в українських дочірніх компаній «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ». Про це йдеться у висновку від 12 травня за результатами засідання комітету.

Цей законопроєкт депутатам пропонують голосувати за основу та в цілому. Верховна Рада розгляне документ на пленарному засіданні 12 травня.

11 травня Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Зокрема, йдеться про вилучення корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ» («Міжнародного резервного банку» та «Промінвестбанку»).

Відповідний указ президента за результатами цього рішення РНБО був опублікований 11 травня. На його виконання Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку надано 10 днів.

25 лютого Нацбанк ухвалив рішення анулювати ліцензії та ліквідувати «Міжнародний резервний банк» (раніше «Сбєрбанк») та «Промінвестбанк», бо вони перебували під контролем Російської Федерації.