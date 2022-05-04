Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Садовий пропонує націоналізувати завод «ЛАЗ» і зробити там індустріальний парк

«Це – величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів»

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що ініціює націоналізацію Львівського автобусного заводу «ЛАЗ», який ще з 1990-х років належить росіянам.

«На основі заводу плануємо збудувати муніципальний індустріальний парк. Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів», – написав мер Львова у фейсбуці 4 травня.

Загалом, за його словами, на території міста наразі зареєстровано близько 80 підприємств, які повністю або частково належать росіянам.

10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти, «на користь держави Україна».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG