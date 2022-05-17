Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко

За результатами зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку вирішено призупинити державне регулювання цін на паливо, повідомила в ефірі телемарафону перша віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми мали тривалу дискусію з операторами ринку пального і, за результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу, була прийнята домовленість, щоб ми, з боку держави, призупинили цінове регулювання. Щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», – сказала Свириденко .

Вона сказала, що, за оцінками уряду, очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище ніж 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище ніж 52 гривні за літр.

«Як тільки відчуємо, що оператори зловживають становищем, будемо вживати до них санкції», – сказала Свириденко.

За її словами, рішення уряду має сприяти тому, щоб з кожним тижнем ринок насичувався пальним, а черги зменшувались.

Дефіцит пального на АЗС в Україні виник наприкінці квітня. Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.