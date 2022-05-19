«Контрнаступ потребує більше часу». У «Слузі народу» пояснили, чому воєнний стан продовжують на 3 місяці

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан відразу на три місяці, бо будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона, заявив під час телемарафону 19 травня народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони й розвідки, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

«Від 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо», – цитує його слова пресслужба «Слуги народу».

За словами Веніславського, є ще і юридична складова такого рішення: коли президент запроваджує правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав і свобод в умовах воєнного стану.

«Ми двічі продовжували цей режим, і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на три місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан», – пояснив депутат.

18 травня у парламенті зареєстрували законопроєкт №7389, який затверджує указ президента про продовження воєнного стану на 90 днів.

Верховна Рада одноголосно підтримала запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

У квітні парламент продовжив воєнний стан в Україні до 25 травня.