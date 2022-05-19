Politico: США відмовляються постачати Києву ракетні системи великої дальності, побоюючись ескалації

США, попри прохання Києва, не постачають Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, пише Politico з посиланням на джерела в адміністрації Джо Байдена. На їхню думку, це пов’язано з тим, що у Вашингтоні побоюються ударів по російських територіях із застосуванням цієї зброї й ескалації і затягування конфлікту.

Йдеться, зокрема, про сучасні американські системи HIMARS, дальність яких становить до 300 кілометрів.

На думку Києва, ці системи допоможуть Україні перевершити російську важку артилерію за дальністю дії та руйнівною силою, що може багато в чому визначити результат війни.

«У Рамштайні був імпульс, але, схоже, він охолонув», – зазначив у розмові з виданням один зі співробітників Конгресу США.

За словами співрозмовника газети з адміністрації президента США, влада вважає більш ефективним відправляти в Україну 155-міліметрові гаубиці M777 замість РСЗВ. Проте, як стверджують джерела, українська влада продовжує вимагати постачання цього озброєння.

Зокрема, президент Володимир Зеленський згадав про необхідність надання Україні американських систем залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS під час виступу перед лідерами «Групи семи» на початку травня.

Співрозмовник Politico додав, що серед влади України «наростає фрустрація» через побоювання Вашингтона у питанні військових постачань.

Україна і США продовжують активне обговорення постачання зброї, повідомив неназваний співробітник Білого дому. За його словами, не всі озброєння, які попросив Київ, можуть бути швидко йому передані.

Від початку російського масштабного вторгнення США надали Україні військову допомогу на суму майже чотири мільярди доларів.

Москва постачання зброї Україні критикує і стверджує, що вони не сприяють переговорам про мир.