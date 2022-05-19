Російський солдат у суді визнав себе винним у вбивстві цивільного у Сумській області

Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві цивільного у Сумській області. Йому надали адвоката та перекладача з російської мови на українську. Наразі справу почали розглядати по суті. На наступних засіданнях заслухають свідків.

За даними слідства, 28 лютого 2022 року, Шишимарін із кількома співслужбовцями зуміли покинути поле бою, викравши приватне авто, яке перед цим обстріляли. Доїхали до смт. Чупахівка Сумської області, побачили беззбройного цивільного, який повертався додому, і розмовляв по телефону, та кілька разів у нього прицільно вистрілили. 62-річний чоловік помер за декілька десятків метрів від свого будинку. Шишимарін раніше твердив, що зробив це після наказу співслужбовця.