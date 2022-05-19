«Продовження рейдерського захоплення». Для чого російські чиновники їздять на Херсонщину?

Для чого віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін та підконтрольний Росії «голова» Криму Сергій Аксьонов приїжджали до окупованого Херсону? Що заявили російські чиновники під час приїзду? Як житиме Херсонщина у випадку тривалої окупації Росією, з’ясував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Марат Хуснуллін 17 травня приїхав до окупованої частини Херсонської області України. Він заявив, що Херсонщина має «великі перспективи». За повідомленнями в ЗМІ, Хуснуллін, також відомий як «куратор» окупованого Криму в російському уряді, перебував на Херсонщині з так званим «робочим візитом». Чиновник заявив, що завдання Росії – «запустити економіку» окупованого регіону. Також російський віцепрем’єр зазначив, що Росія планує «вивозити продукцію херсонських фермерів» на свою територію. Віцепрем’єр Росіїдо окупованої частини Херсонської області України. Він заявив, що Херсонщина має «великі перспективи». За повідомленнями в ЗМІ, Хуснуллін, також відомий як «куратор» окупованого Криму в російському уряді, перебував на Херсонщині з так званим «робочим візитом». Чиновник заявив, що завдання Росії – «запустити економіку» окупованого регіону. Також російський віцепрем’єр зазначив, що Росія планує «вивозити продукцію херсонських фермерів» на свою територію.

Реакції української влади на приїзд російського чиновника на окуповану частину Херсонщини та його заяви досі немає.

До цього секретар генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак під час поїздки до окупованого Херсону заявив, що «Росія залишиться в ньому назавжди».

Призначені Росією «керувати» частково окупованою Херсонщиною особи 11 травня повідомили про намір «увійти до складу Росії» навіть без проведення так званого «референдуму».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати жителі регіону, і визначати свою долю теж повинні вони». На думку Пєскова, «подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимними, як це було у випадку з Кримом», – сказав Пєсков.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня висловив упевненість , що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».

​« Акт російської пропаганди»

Під час свого перебування на окупованій частині Херсонщини Марат Хуснуллін зазначив, що «Росія планує ремонтувати дороги та мости в Херсонській області». Гроші на такі цілі, за його словами, вже виділені. Крім того, чиновник розповів, що «Росія зацікавлена в роботі херсонського порту».

Разом із Хуснулліним у Херсоні побував призначений Росією «голова» Криму Сергій Аксьонов. У своєму телеграм-каналі Аксьонов написав, що пропонує херсонцям «партнерство» та «братні відносини». Зокрема, підконтрольний Росії «голова» Криму запропонував підприємцям з окупованих територій півдня України «вести бізнес» в анексованому Криму.



Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає «візити російських чиновників до Херсону частиною російської пропаганди». За словами депутата, окупація частини Херсонщини – «це єдине, що Росія може презентувати власній аудиторії як результат повномасштабного вторгнення до України».

Роблять картинку, нібито жителі Херсонщини вітають РФ, тому візити цих осіб – це частина пропаганди

«Вони роблять картинку, нібито жителі Херсонщини вітають РФ, тому візити цих осіб – це частина пропаганди. Про так зване «поновлення господарських зв’язків» між Херсонщиною та Кримом і про «єдність жителів Херсонщини та Криму з РФ. Це є виключно продукт для власних аудиторій, він жодним чином не є відображенням реальності. Херсонщина була, є і буде частиною України», – зазначив Соболевський.



На його думку, частина підприємців з Херсонщини буде змушена адаптуватися до умов діяльності в окупації і розпочати торговельні відносини з анексованим Кримом.

Росії не вистачить часу для реалізації планів, пов’язаних з «інтеграцією» Херсонської області

«Наші підприємці опинилися в складних умовах, частина підприємств вимушена все ж закуповуватись у Криму, ввозити ліки та їжу з цього напрямку. Тому якісь торговельні операції можливі», – пояснив він.



Юрій Соболевський впевнений, що «Росії не вистачить часу» для реалізації планів, пов’язаних з так званою «інтеграцією» Херсонської області.

«Рейдерське захоплення»

Кримський історик і політологиня Євгенія Горюнова вважає приїзд російського віцепрем’єра Марата Хуснулліна до окупованої частини Херсонщини піар-акцією.

Російські чиновники приїжджають до української Херсонщини як до себе

«Безумовно, це піар: показати, що російські чиновники приїжджають до української Херсонщини як до себе, вважають територію своєю, навіть без юридичних обґрунтувань», – прокоментувала експертка.

На її думку, Крим обрали так званим «регіоном-куратором». Однією з причин цього, каже вона, є господарська взаємозалежність територій: «Вода йде до Криму з Херсонщини, багато аграрних проблем Криму вони в цьому році вирішують коштом Херсонщини, просто грабуючи, забираючи продукти, сільськогосподарську продукцію».

«Така піар-акція: продемонструвати, що «це наше». Вони ще вирішують, чого це буде частина, але частина Росії – для телебачення вони цю картинку вже зробили й вже вирішили», – вважає вона.



Євгенія Горюнова зазначила, що головним завданням підконтрольних Росії кримських «чиновників» буде організація «потоків», за якими Росія розграбовуватиме окуповану частину півдня України.

Не буде нормального керування, не буде нормальної влади, це аксіома

«Якщо говорити про пана Аксьонова, то він нормально і Кримом керувати не може. Але що стосується Херсонщини, то тут же не треба бути керівником, політиком, менеджером, тут просто потрібно буде організувати ті потоки, щоб забрати все, що є, з цього регіону. Це буде рейдерське захоплення окремого майна підприємців: вивезти, що можна вивезти, що ні – зруйнувати, забрати продукцію та врожай. Не буде нормального керування, не буде нормальної влади, це аксіома. А для того, щоб пограбувати регіон, поки він буде певний час в окупації, це ж Крим та Аксьонов – найкращий варіант», – пояснила політологиня.

«Ідея звільнення малоефективна»

Євгенія Горюнова вважає, що російська влада зараз вагається, який саме сценарій застосувати до Херсонщини. На її думку, росіянам може не сподобатися так зване «приєднання» регіону.



«Тут питання для них в тому, як подати це власному населенню і хоч трошки зберегти обличчя перед міжнародним середовищем. Хоча, безумовно, там жодного обличчя немає, але вони будуть намагатися продемонструвати це не як окуповану територію, а що вони її законно забирають. Але жодних легальних засад немає», – уточнила експертка.



«Окупувати окупували, а от як пояснити своїм громадянам, що це ніби «звільнення»? Бо і в Росії вже не дуже вірять, що це «звільнення». Тут така купа проблем для них, які вони намагаються вирішити, але я сподіваюсь, наші Збройні сили спростять їм ситуацію», – додала Євгенія Горюнова.

Наслідки окупації

Журналіст Іван Антипенко підкреслив, що Херсонщина вигідна Росії лише як аграрний регіон. Він впевнений, що жителі окупованої частини півдня будуть продовжувати виїжджати звідти.

Саме на аграрну галузь робить ставку РФ, вона вигідна їм як аграрний регіон, де багато чого вирощується

«Російські чиновники обіцяють, що завдяки Росії незабаром життя на Херсонщині покращиться, і у Херсону є великий економічний потенціал разом з Росією. Однак це не відповідає дійсності, бо Херсонщина – регіон не дуже багатий, м’яко кажучи. Останніми роками тут розвивався малий та середній бізнес, розвивалась, як завжди, аграрна галузь. І саме на аграрну галузь робить ставку РФ, вона вигідна їм як аграрний регіон, де багато чого вирощується, і вони сподіваються багато чого пограбувати», – зазначив Антипенко.

Він прогнозує, що відтік населення з регіону продовжиться.

В найближчі місяці, якщо Херсонщина не буде звільнена, у людей будуть величезні проблеми

«Ніякого добра і блага для людей це не принесе. В майбутньому, в найближчі місяці, якщо Херсонщина не буде звільнена, у людей будуть величезні проблеми. Немає робочих місць, немає заробітних плат. Люди і зараз масово виїжджають: люди продовжуватимуть покидати регіон або виживати. Ніяких економічних перспектив для росту в області, якщо там буде Росія, немає. Це фейк, фальш і картинка для телебачення», – певен журналіст.



Іван Антипенко зазначив, що на сьогодні у Херсонській області все менше залишається працівників, які забезпечували життєдіяльність регіону: «У населення є великі проблеми, тому що людей, які б могли забезпечувати життєдіяльність області, стає критично мало. Це люди, які працювали на комунальних підприємствах, були спеціалістами в певних галузях, це медики, вчителі, представники вузькоспеціальних галузей».

Росія принесла туди тільки страх, смерть та розруху, а також відсутність будь-якої впевненості, що ти завтра прокинешся

«Багато людей, перш за все, середньої і вищої керівної ланки, покидають місто, бо в тих умовах там жити неможливо, адже немає правоохоронних органів. Росія принесла туди тільки страх, смерть та розруху, а також відсутність будь-якої впевненості, що ти завтра прокинешся», – наголосив Антипенко.

«Доказ загарбницької стратегії Кремля»

Російський юрист Марк Фейгін вважає, що приїзд російських чиновників до окупованого Херсону, окрім демонстративної мети, свідчить також про те, що «Росія може бути зацікавлена відновити дорожню інфраструктуру захопленого регіону для використання своєю армією».

Це така демонстрація, що питання «приєднання» Херсону до Криму вирішене на політичному рівні

«За моїм переконанням, це пропагандистський візит. Це така демонстрація, що питання «приєднання» Херсону до Криму вирішене на політичному рівні. По-друге, російська армія, можливо, хоче відновити частину доріг та мостів. Я допускаю, що це має якийсь стосунок до оперативних цілей. Для того, щоб якомога швидше відновити інфраструктуру та забезпечити шляхопровід до Криму, який був однією з цілей захоплення Херсону та сухопутного маршруту з Росії до Криму», – сказав юрист.

На його думку, російська влада використовує Херсон як «доказ загарбницької стратегії Кремля і курсу на відновлення Радянського Союзу».

Давайте захоплювати все більше територій – єдина наявна стратегія

«Це ж путінська стратегія, інтенсивно розвиватись, перебудовувати імперію, Радянський Союз 2.0. Неважливо, як буде називатись, нічого іншого у них за душею немає. І тому Херсон – це виправдання своєї незмінності, своєї влади, яка десятиліттями є в Росії, виправдання перед своїм електоратом. Давайте захоплювати все більше територій – єдина наявна стратегія», – прокоментував Марк Фейгін.



Російський юрист також вважає, що окуповану частину Херсонської області Росія, швидше за все, буде намагатися долучити не до Криму, а до окупованої частини Донбасу. На думку Фейгіна, спроб організації так званого «референдуму» на Херсонщині більше не буде.

Довготривала ціль – щоб Херсон вже не віддавати Україні

«Будуть створювати щось на кшталт «Новоросії», щось на кшталт великого регіону, який будуть «приєднувати» до Росії. Ні про який особливий статус мова не йде. Довготривала ціль – щоб Херсон вже не віддавати Україні. Я не чекаю, що буде хоч щось, що буде нагадувати юридично оформлене «приєднання», «референдуми», «звернення. Буде все спонтанно, швидко і взагалі без будь-якого сенсу», – підсумував він.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.