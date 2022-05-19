Херсон. «Місце в російській сім'ї»

(Рубрика «Точка зору»)

Російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін, який відвідав окуповану частину Херсонщини, заявив, що ця територія «посяде гідне місце у російській сім’ї».

Раніше на Херсонщину вже приїжджали російські чиновники, але візит Марата Хуснулліна та його заяви можна порівняти з поїздкою заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка до окупованого Маріуполя. І там, і там, певен, абсолютно чіткий сигнал: готовність не просто до окупації, а й до анексії.

Українці та росіяни, схоже, живуть у паралельних політичних реаліях. Українське суспільство вважає гідним закінченням війни відновлення територіальної цілісності країни – і в цьому з українцями згодні багато західних політиків та експертів.

Цього разу про «місце у російській сім’ї» говорять просто за фактом окупації. На думку населення не зважають

А російські чиновники тим часом думають, як бачимо, про приєднання окупованих українських територій до Росії. І цього разу їх навіть не цікавлять формальності, створення якихось чергових «народних республік», фейкові «референдуми» та інші атрибути, якими супроводжувалася анексія Криму.

Ні, цього разу про «місце у російській сім’ї» говорять просто за фактом окупації. На думку населення не зважають. Якщо люди виходять на проукраїнські мітинги, їх просто розганяють, активістів викрадають та залякують. Можна сказати, що анексія Херсонщини – це «удосконалена» анексія Криму, безпардонна та цинічна. Але чому?

Якщо у випадку з Донбасом прагнення анексії пов’язане не лише з прагненням встановити контроль над індустріальним басейном і позбавити Україну важливої частини її економіки, а й з бажанням підготувати плацдарм для майбутніх атак на сусідні українські регіони, то в ситуації з Херсоном головна мета – це забезпечення життєздатності іншого окупованого українського регіону – Криму.

У ситуації з Херсоном головна мета – це забезпечення життєздатності іншого окупованого українського регіону – Криму

Навіть якщо російським військам не вдасться досягти бажаного, встановити контроль над усім українським півднем і після окупації Миколаєва та Одеси вийти до Придністров’я, за Херсон вони, певен, триматимуться щосили.

Невипадково міністр оборони України Олексій Резніков у своєму зверненні до глав військових відомств країн-членів НАТО говорить про будівництво противником фортифікаційних споруд на Херсонщині. Російський військовий контингент, розташований на Херсонщині, схоже, готується до оборони та відбиття українських контратак.

Про те, що Херсон – у прямій та безпосередній небезпеці, можна було сказати вже у 2014 році, коли був окупований та анексований Крим. Без безпосереднього зв’язку з материком півострів був приречений на економічну деградацію. Успішна оборона Херсонщини була ключем до повернення Криму.

Але тепер можна лише говорити про те, що ключем до повернення Криму, певен, стане деокупація Херсону.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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