Зеленський – зять Путіна: дві дружини, звільнення у Баварії і новий театр у Севастополі

Колишній художній керівник Баварського державного балету, народний артист Росії Ігор Зеленський – не лише однофамілець президента України, а й (черговий) зять Володимира Путіна. Як вдалося з'ясувати у спільному розслідуванні телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») та російських видань «Медуза» і «Досьє, вже кілька років він фактично перебуває у шлюбі з молодшою донькою президента Росії – Катериною Тихоновою.

Ігор Зеленський працював художнім керівником балету Баварського оперного театру у Німеччині разом із дружиною Яною Серебряковою.

Також Зеленський довгі роки має близькі стосунки із донькою Путіна Катериною Тихоновою, яка теж була одружена. У 2018-му році, як стверджують автори розслідування, у них народилася донька.

З початком російського широкомасштабного вторгнення в Україну Зеленський був змушений залишити посаду у Мюнхені.

Ймовірно, Ігор Зеленський він очолить новий театр опери і балету, який будує російська окупаційна влада в анексованому Севастополі.

Будівництво цього театру у 2018 році анонсував особисто Путін.​

На початку квітня 2022 року на сайті Баварського оперного театру з'явилося несподіване повідомлення: Ігор Зеленський залишає посаду художнього керівника балету. Його контракт, який діяв до 2026 року, розірваний. Про війну Росії проти України у повідомленні на сайті театру немає жодного слова.

Моєї повної уваги та часу наразі вимагають особисті, сімейні справи,

Натомість, є пояснення самого Зеленського: «Керівництво балетної трупи вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Наразі, однак, моєї повної уваги та часу вимагають особисті, сімейні справи, що є несумісним з моєю діяльністю як керівника балету в Мюнхені».

Дружина ж звільненого худрука Зеленського – Яна Серебрякова ( у минулому танцівниця кордебалету Маріїнського театру, а зараз балетний репетитор Баварського театру), продовжує обіймати свою посаду, сказав авторам цього розслідування знайомий Ігоря Зеленського та підтвердила прес-служба Баварського театру опери.

«Наполягає кохана»

Двоє знайомих Ігоря Зеленського розповіли, що він може найближчим часом повернутися до Росії. На цьому після звільнення Зеленського з Баварської опери «наполягає його кохана». Але мова не про Яну Серебрякову.

Ігор Анатолійович розмовляє в основному матом

До артистів у своїй трупі Зеленський ставився суворо. «Він такий типовий радянський керівник з усіма наслідками, що випливають звідси», – пояснив знайомий Зеленського. «Зеленський поводився навіть не як радянський, а як пострадянський начальник», – додав колега балетмейстера.

Характер Зеленського загалом співрозмовники авторів цього розслідування описали так: «Ігор Анатолійович розмовляє в основному матом. Він же син військового, до того ж педагоги у Ваганівському училищі з учнями по-іншому не спілкувалися. Це на сцені вони пурхають, а в житті вони істоти настільки земні, що ви навіть собі не уявляєте».

Робота Зеленського у Баварському театрі розпочалася з конфлікту: він звільнив улюбленицю баварської публіки Лючію Лакарру. Контракт Лакарри добігав кінця, але на прес-конференції балерина скаржилася журналістам, що новий художній керівник не давав їй працювати.

При цьому засновниця німецького професійного видання Ballet-Journal Гізела Зонненбург у розмові з авторами цього розслідування наголосила на вмінні Зеленського вчитися на своїх помилках. Коли балетмейстер тільки-но почав працювати в Баварському театрі, Зонненбург критикувала його за зайву «суворість і цирковий псевдогламур». «Тиск, тиск, тиск, змішаний для різноманітності з загрозами», –​ описувала вона методи роботи Зеленського.

Проте потім Зеленський став «найдіяльнішим балетмейстером у Німеччині», вважає Зонненбург: «Він найняв нових артистів з блискучою експресією. Репертуар, який він створив останніми роками, є гарною сумішшю класичних і сучасних балетів».

Відхід Зеленського з театру, упевнена Зонненбург, викликаний «ворожим ставленням до росіян» через війну в Україні. «Невже ви [автори розслідування] не розумієте, що США та Україна – погані хлопці у війні, яка почалася вісім років тому?» – ставить риторичне запитання Зонненбург, яка ймовірно займає скоріше проросійську позицію.

Більшість німців, згідно з опитуваннями, вважають інакше. «Ми в Німеччині намагаємось підтримувати Україну в тих рамках, які визначають наші демократично обрані лідери, – каже балетний критик Вібке Хастер із впливової німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Я думаю, держава не повинна платити гроші тому, хто публічно не дистанціюється від російського режиму і розв'язаної ним війни. Я не знаю, чому Ігор Зеленський цього не зробив».

При цьому Баварське радіо повідомляло, що непублічно він все ж таки виступив проти вторгнення. «Офіційної заяви [на цю тему від] пана Зеленського не було. Твердження [Баварського радіо] стосується приватних розмов. У зв'язку з цим ми не можемо навести конкретні формулювання», – прокоментувала цю інформацію прес-служба Баварського театру опери та балету.

У Баварському театрі навряд чи знали, що війська в Україну відправив батько нової коханої Ігоря Зеленського, з якою має спільну дитину.

Почалося все давно

Тісне спілкування Ігоря Зеленського та Катерини Тихонової почалося, ймовірно, коли він керував трупою у московському Музичному театрі імені Станіславського та Немировича-Данченка. Там він працював із 2011 по 2016 рік.

Відразу два співрозмовники авторів цього розслідування – співробітник театру та джерело, близьке до балетної трупи, – заявили, що Тихонова почала відвідувати вистави після того, як туди призначили Зеленського. А після вистав їх бачили разом.

Спілкування Тихонової та Зеленського не перервалося і навіть, коли молодша дочка президента Росії у лютому 2013 року вийшла заміж за бізнесмена Кирила Шамалова. А після розлучення з Тихоновою, про яке Bloomberg повідомив у січні 2018-го, Шамалов не розлюбив балет і продовжив спілкуватися з друзями та родичами колишньої дружини, включаючи Ігоря Зеленського.

Крім того, Шамалов періодично спілкувався з офіційною дружиною Ігоря Зеленського – Яною Серебряковою.

Так, у 2017 році він кілька разів в один і той же час телефонував то з нею, то зі своєю тодішньою дружиною Катериною Тихоновою (це випливає з витоку корпоративної пошти компанії Шамалова «Ладога Менеджмент»).

З дружиною Зеленського Шамалов розмовляв набагато довше, ніж із дружиною. При цьому щоразу Тихонова та Серебрякова перебували в одних і тих же місцях – у Швейцарії, Великій Британії та Петербурзі.

Останній відомий авторам цього розслідування дзвінок Шамалова Серебрякової відбувся пізно вночі 17 квітня 2017 року. Яна тоді була у Німеччині. За годину (вже 18 квітня) Шамалов зателефонував Тихоновій до Москви. А 25-27 квітня провів кілька угод, продавши 17% «Сібура» - частку, яку називали «приданим Катерини Тихонової».

Через сім з половиною місяців у Тихонової народилася донька від Ігоря Зеленського, повідомило авторам розслідування джерело з доступом до бази актів цивільного стану. У січні 2018 року Bloomberg повідомив, що Шамалов та Тихонова розлучилися.

Яна Серебрякова та Ігор Зеленський та інші згадувані у розслідування особи не відповіли на запитання «Медузи». Зв'язатися з Кирилом Шамаловим не вдалося.

Австрійське архітектурне бюро і театр в окупованому Севастополі архітектори

У ті ж дні Путін, який вкотре став дідом, пообіцяв побудувати у Севастополі культурний центр із театром та навчальними закладами для навчання музикантів та артистів балету.

«Потрібно вибрати хороше місце, щоб це одна з нових домінант була», –​ запропонував російський президент.

Для досягнення цієї мети створили фонд соціальних та культурних проєктів «Національна культурна спадщина». Його заснували Великий та Маріїнський театри, Третьяковська галерея та Ермітаж. До наглядової ради фонду увійшли керівники всіх чотирьох організацій, чиновники, а також – несподівано та без явних підстав – Ігор Зеленський. Він і зараз згадується у цій ролі на офіційному сайті фонду.

Як і решта членів наглядової ради, Зеленський одночасно з роботою в Європі займався і севастопольським проєктом, розповіла «Медузі» Наталія Волинська – до грудня 2021 року вона очолювала фонд «Національна культурна спадщина». Грошей за цю роботу Зеленський не отримував, додала вона. Хто запропонував кандидатуру Зеленського до наглядової ради, Волинська не знає.

У січні 2019-го стало відомо, що театр опери та балету в Севастополі збудують за проєктом австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке спроектувало будівлю Музею природознавства та антропології у Ліоні та штаб-квартиру Європейського центрального банку у Франкфурті-на.

Голова бюро Вольф Д. Прікс пізніше згадував, як приїхав до Севастополя представляти свій проект, а з ним раптово вирішив зустрітися Путін: «Він був дуже чемний і добре поінформований. І він порівняв форму будівлі з чайкою».

У результаті Coop Himmelb (l) au отримала замовлення без конкурсу. Крім «нової домінанти», австрійське бюро спроектувало та займається будівництвом у севастопольському кластері будівлі академії хореографії та музейного комплексу, а в аналогічному кемерівському – музейно-театральний комплекс.

Про те, що після звільнення із Баварського театру Ігор Зеленський збирається працювати у Севастопольському культурному кластері, розповіли чотири джерела авторів цього розслідування.

«Зеленському пообіцяли Севастополь, де будується театр опери та балету, який він у підсумку має очолити», – сказало джерело у Великому театрі. «Він розраховує на Севастополь, це правда», – додав співрозмовник у гільдії балетних критиків.

«У нього давно були заходи на Севастополь. Ще до того, як він пішов до Баварського театру. Але потім він обрав Баварію, а Севастополь тримав при собі», – відзначило джерело у театрі імені Станіславського та Немировича-Данченка.

Музичний директор Баварського театру опери та балету диригент Володимир Юровський наголосив, що Зеленський не забував про Севастополь і під час роботи в Німеччині: «Я пам'ятаю, у січні 2020 року Ігор мене дуже активно намагався вмовити, щоб я зі своїм оркестром – а тоді я очолював у Росії держоркестр імені Світланова – приїхав до цього нового севастопольського театру. І щоб я там зайняв позицію музичного керівника».

За оцінкою Юровського, Зеленський у новому кримському театрі «збирався бути кимось на зразок директора». Незважаючи на це, зазначив диригент, Зеленський завжди справляв враження людини «навмисне аполітичної», яка «ні в що не лізла».