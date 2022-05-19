Канцлер Німеччини: короткого шляху до ЄС для України немає

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заявка України на приєднання до Європейського союзу не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії.

«Немає короткого шляху до ЄС», – сказав Шольц 19 травня у Бундестазі – нижній палаті німецького парламенту, додавши, що виняток для України буде несправедливим щодо країн Західних Балкан, які також прагнуть до членства.

«Процес приєднання – це не питання кількох місяців чи років», – сказав Шольц.

Шольц закликав знайти інші способи допомоги Україні в короткостроковій перспективі, зазначивши, що пріоритетом є «зосередження на тому, щоб підтримати Україну швидко й прагматично».

Президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що такому кандидату, як Україна, знадобляться «десятки років», щоб приєднатися до ЄС, і запропонував створити більш широку політичну організацію за межами блоку, до складу якої може входити навіть Велика Британія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба критично відреагував на заяву Шольца, заявивши про «другосортне ставлення» до Києва з боку деяких країн ЄС.

«Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС протягом останніх років, зазнала невдачі, і їй треба покласти край. Це лише заохотило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та ображають почуття українців», – написав Кулеба у твітері.

Шольц заявив 19 травня, що візьме участь у саміті ЄС наприкінці місяця «з чітким повідомленням, що Західні Балкани належать до ЄС».

«Протягом багатьох років вони проводили інтенсивні реформи та готувалися до вступу», – сказав Шольц.

«Ми дотримуємось своїх обіцянок, і сьогодні, як ніколи, їхня інтеграція також відповідає нашим стратегічним інтересам», – сказав він.

Лідери Євросоюзу на саміті в Словенії в жовтні не запропонували конкретний графік вступу шістьом кандидатам із Західних Балкан, підтвердивши лише «прихильність блоку до процесу розширення».

Заява ЄС була сприйнята з розчаруванням в Албанії, Боснії, Сербії, Чорногорії, Північній Македонії та Косові.

Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

«Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що зараз не момент для того, щоб розглядати параграфи. Наразі настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром», – сказала Бербок під час пресконференції у Києві.



«Ми знайдемо шлях для участі України в ЄС, ми підтвердили, що Україна є частиною ЄС», – додала вона.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

8 квітня під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.