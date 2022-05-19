Армія РФ намагається приховати кількість загиблих під час бомбардування драмтеатру в Маріуполі – міськрада

Російська армія намагається приховати кількість загиблих під час бомбардування драмтеатру у Маріуполі, заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків воєнних злочинів триває», – зазначив Андрющенко з посиланням на власні джерела у Маріуполі.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста.