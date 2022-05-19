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Армія РФ намагається приховати кількість загиблих під час бомбардування драмтеатру в Маріуполі – міськрада

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста

Російська армія намагається приховати кількість загиблих під час бомбардування драмтеатру у Маріуполі, заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків воєнних злочинів триває», – зазначив Андрющенко з посиланням на власні джерела у Маріуполі.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста.

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