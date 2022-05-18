Спроба відновити водопостачання в Маріуполі може призвести до спалаху інфекційних хвороб – Бойченко

Водопостачання Маріуполя не зможе працювати без повноцінної системи водовідведення та очистки стоків, застерігає міська рада міста 18 травня. Без них запуск водопостачання призведе до виливу каналізаційних вод на вулиці окупованого міста і поширення інфекційних захворювань.

Міськрада цитує мера Маріуполя Вадима Бойченка, який вважає, що дії окупантів ставлять життя понад 100 тисяч маріупольців, які ще лишилися в місті, під загрозу.

«Усі 22 насосні станції зруйновані або затоплені, більше 50% мережі водопостачання пошкоджено. У місті відсутнє електропостачання, яке потрібно для того, щоб качати воду по мережі. Але головна проблема – це відсутність працюючої системи очистки стоків та водовідведення. Якщо навіть окупанти якось пустять воду, то це одразу призведе до стрімкого росту інфекційних захворювань», – каже Бойченко.

За відсутності доступу до медичної допомоги, додає він, до кінця року можуть померти 10 тисяч людей.

«Окупанти та їх посібники не ставлять собі за мету відновити Маріуполь. Навпаки. Їх мета – повністю зруйнувати будь яку можливість життя у місті. Саме для того вони створюють справжнє гетто у Маріуполі зі своїми нелюдськими правилами», – впевнений мер міста.

За оцінкою міської ради, на повноцінне відновлення водопостачання знадобиться понад року і щонайменше 700 мільйонів доларів. Відтак це можливо тільки після повернення Маріуполя під контроль України.

Напередодні регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан застерегла щодо можливого поширення холери в окупованому Маріуполі через зруйновану систему водопостачання.