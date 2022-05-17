ВООЗ застерігає щодо можливого поширення холери в Маріуполі

Через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань – про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції в Києві 17 травня.
За словами Ніцан, водопостачання в Маріуполі «частково відновлене», але багато трубопроводів зруйновані.
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«Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що там (у Маріуполі – ред.) на вулицях просто болото, і каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося», – сказала вона.
За її словами, ВООЗ готує протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.
Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.
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8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості звільнити Маріуполь військовим шляхом.
11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. За його даними, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.
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