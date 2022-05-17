«Заступнику голови» окупаційної «адміністрації» Маріуполя повідомили про підозру у держзраді – ОГП

«Заступнику голови» окупаційної «адміністрації» Маріуполя повідомили про підозру у державній зраді. Про це зазначає Офіс генерального прокурора.

«Підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду... Перебуваючи на цій посаді, він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», – повідомляють в ОГПУ.

Досудове розслідування у цій справі здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань у Краматорську.

За даними слідства, чоловік обіймав посаду заступника керівника Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.

11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. За його даними, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

17 травня радник мера Петро Андрющенко зазначив, що Росія може віддати контроль над захопленим Маріуполем оточенню керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова.