«Загроза смертельних епідемій». Фахівці вказують на загострення гуманітарної кризи в Маріуполі

Що відомо про гуманітарну ситуацію в Маріуполі? Як жителі міста можуть оминути проходження процедури «фільтрації»? Чи відновлять російські окупаційні сили роботу металургійного комбінату «ММК ім. Ілліча», зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Маріупольська міська рада наголошує, що у місті близько 100 тисячам людей загрожують смертельні хвороби через антисанітарію. Згідно з повідомленням місцевої влади, температура повітря у місті сягає 20 градусів, і скоро в Маріуполі можуть спалахнути смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, а також катастрофічного браку питної води та їжі.

ВООЗ теж застерігає щодо можливого поширення холери в Маріуполі.

У заблокованому Маріуполі спостерігається критична ситуація з похованням загиблих. Людям дозволили самостійно проводити ексгумацію і перепоховання з дворів, і вони масово звозять тіла до місцевого «Ритуального дому», повідомив радник міського голови Петро Андрющенко . За його словами, окрім природних причин – розпаду тіл загиблих – критичності ситуації додав анонс «виплати компенсацій» від Росії за втрату близьких. Андрющенко також повідомив про масове постачання хлору в місто «для використання у братських могилах, можливо, для санітарних потреб або ж для швидкого знищення наслідків воєнних злочинів».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 17 травня повідомило, що з 18 до 21 травня російські військові планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. В ГУР стверджують, що РФ хоче «звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних жителів».

Загроза епідемії холери

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що Росія намагається створити «картинку» нібито повернення міста до мирного життя, але вона «не відповідає» дійсності. Днями в Маріуполі при спробі відновити електропостачання через численні короткі замикання спалахнули пожежі, розповів радник мера.

Вони вмикають – гасять, знов вмикають – знов гасять пожежі

«Воно палає, тому що дуже багато пошкоджень проводки, воно замикає, починаються пожежі, тому що багато замикань. Вони вмикають – гасять, знов вмикають – знов гасять пожежі. Тобто сенсу від того небагато», – пояснив він.



На думку Андрющенка, це робиться не для людей, а для електрифікації офісу окупаційної влади.



Андрющенко також розповів, що росіяни спробували увімкнути водопостачання в місті, але це спричинило пориви труб: «Рятувальникам та робітникам водоканалу видали водолазні костюми, щоб вони ліквідували ці прориви. Затопило так, що навіть почали тіла загиблих спливати з-під землі».

Радник мера наголошує, що через антисанітарні умови в Маріуполі є загроза епідемії, і вже зараз «спостерігається збільшення рівня смертності жителів унаслідок природних причин».

На пресконференції в Києві, яка відбулася 17 травня, регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Ніцан заявила про «можливе поширення інфекційних захворювань через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі».



«Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що там (у Маріуполі – ред.) на вулицях просто болото, і каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій, включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося», – сказала вона.

За її словами, «ВООЗ готує протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території».

Непрацююча каналізація, яка опиниться на вулиці, так ще й піде в море. Це загроза реальної епідемії

«У намаганні створити картинку відновлення Маріуполя вони (росіяни – ред.) ставлять під загрозу Маріуполь ще більше. Є і зворотний бік – непрацююча каналізація, яка опиниться на вулиці, так ще й піде в море. Це загроза реальної епідемії. Та сама ситуація і з електрикою: є факти, що вигоріли квартири, які залишалися більш-менш уцілілими», – констатував Андрющенко.



Він також підкреслив, що список загиблих невпинно збільшується: «Обстрілів немає, а люди гинуть неприродньо швидко від природних причин. Ми вважаємо, що це наслідок санітарної ситуації в місті».

«Використати завод для ремонту військової техніки»

Днями стало відомо, що Росія хоче відновити роботу металургійного комбінату «ММК ім. Ілліча» у місті. Представники російських окупаційних сил, які контролюють Маріуполь, вже оголосили набір персоналу для роботи на зруйнованому підприємстві, повідомив Петро Андрющенко. За його інформацією, «російські військові хочуть використати комбінат для ремонту своєї бойової техніки».

Генеральний директор комбінату «ММК ім. Ілліча» Тарас Шевченко 11 травня заявив, що «український металургійний комбінат відновить роботу після визволення міста від російських військ». Про це, зокрема, повідомив запорізький телеканал TV5. За словами Шевченка, «російські окупаційні сили не мають для відновлення роботи комбінату ні ресурсів, ні фахівців, ні документації».

У холдингу «Метінвест», який об’єднує комбінат «ММК ім. Ілліча» і завод «Азовсталь», повідомили, що потужності обох підприємств у Маріуполі зруйновані повністю. Власник холдингу Рінат Ахметов раніше заявив, що готує судові позови до Росії за руйнування заводів у Маріуполі на 10 млрд доларів.

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів «Новинам Приазовʼя», що на сьогодні масштаби руйнувань металургійного комбінату не відомі. За словами депутата, частина фахівців, які працювали на цьому підприємстві, виїхала з Маріуполя і швидко їх замінити неможливо.



«Завод – це цілий комплекс, тобто неможливо запустити щось одне. Наприклад, одна з ТЕЦ працює, коли працює доменне виробництво: все пов'язано одне з одним. В першу чергу потрібен газ, зовнішня електроенергія», – прокоментував Бородін.

На запитання працівників заводу, які залишилися в Маріуполі, стосовно відновлення виробництва окупаційна влада не дала жодних конкретних відповідей: «Просто сказали, що все буде, повірте нам», – навів приклад депутат.

Куди вони будуть збувати цей метал? У них зараз своє перевиробництво, і у зв'язку із санкціями їхній метал нікому не потрібен

Максим Бородін вважає, що у випадку відновлення роботи комбінату імені Ілліча Росія не матиме каналів збуту продукції підприємства через санкції. Натомість росіяни можуть бути зацікавлені в розграбуванні потужностей заводу і вивезенні їх до своїх підприємств.

«Головне питання – куди вони будуть збувати цей метал? У них зараз своє перевиробництво, і у зв'язку із санкціями їхній метал нікому не потрібен», – зазначив Максим Бородін.



Найбільш реалістичний та сумний сценарій, на думку депутата, полягає у тому, що росіяни почнуть вивозити сучасне обладнання та забирати його до себе на виробництво.

Екологічні наслідки бомбардувань промисловості

Максим Бородін зазначив, що є також екологічні наслідки, спричинені бомбардуваннями російськими військовими заводів Маріуполя, які можуть бути катастрофічними: «Я думаю, що окупанти вже накоїли стільки екологічних злочинів, що навіть якщо вони змогли б запустити комбінат, це було б не найстрашніше».

Наслідки просто катастрофічні. Ніхто навіть не розуміє масштабів. Бо зараз усі думають про війну, про життя людей, про наших військових

«Навіть якщо теоретично вони б запустили (заводи – ред.), окупантів ніколи не хвилював стан екології, якби можна було робити метал і заробляти гроші, вони б плюнули на всі очисні споруди, як вони плювали на Донбасі, коли затоплювали шахти», – підкреслив депутат.



«Наслідки просто катастрофічні. Ніхто навіть не розуміє масштабів. Бо зараз усі думають про війну, про життя людей, про наших військових. Тому поки що питання екології глобально не порушувалося, але рано чи пізно, коли в нас буде доступ до цієї території, ми зробимо аналізи ґрунту та води, я думаю, це буде жахливо», – прогнозував Бородін.

Компенсація за «русский мир» та атмосфера страху

Жителька Маріуполя Марія Кутнякова днями на своїй сторінці у фейсбук написала, що російські військові обіцяють маріупольцям «виплати компенсацій» за загиблих родичів. Про це також повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Повідомляється, що окупанти обіцяють 500 тисяч рублів за зруйноване житло і три мільйони рублів – за загиблого родича. Це близько 6 і 33 тисяч доларів відповідно. Але для отримання «компенсації» потрібно написати заяву і вказати, що втрати й руйнування відбулися начебто через дії саме українських військових, розповідає Марія Кутнякова.

«Все це робиться, щоб людина фізично прийшла в місце реєстрації рашистів, повідомила, де вона проживає, бо дуже багато людей мають постраждале майно і живуть не за адресою реєстрації», – пояснила дівчина.

«Деякі люди кажуть: «А я не знаю, хто стріляв», але якщо ти кажеш: «Мені здається, що це російська армія зруйнувала моє майно», то ніяких тобі компенсацій не буде», – каже маріуполька.

Вона порівняла це із процесом «евакуації по-російськи». Людей ставлять у позицію, де немає можливості сказати правду або опинитися в потрібному місті, підконтрольному Україні: «Вони вигадують оцю «фільтрацію», отримання якихось довідок, щоб ти міг виїхати в Україну (на територію, підконтрольну владі України – ред.), і не факт, що тебе на блокпості пропустять».



Журналістка з Маріуполя, головна редакторка видання 0629.com.ua Анна Романенко розповіла «Новинам Приазовʼя», що «фільтрація» стає обов’язковою процедурою як для тих, хто приїжджає до міста, так і для тих, хто там зараз перебуває. За словами журналістки, «російські військові хочуть мати перелік жителів Маріуполя із зазначенням їхніх зв’язків і поглядів щодо України».

Анна Романенко вважає, що слідом за Маріуполем російські військові можуть запровадити «фільтраційні» процедури в інших окупованих містах півдня України, зокрема в Бердянську і Мелітополі.

Ситуація погіршується: закінчуються запаси їжі, надходять продукти з Криму поганої якості, багато магазинів та аптек зачинені, а роботи немає

«Тотальний контроль можливий. Міста, які не постраждали, у них є ціла інфраструктура, і певний час там людям здавалося, що все відносно добре. Але ситуація погіршується: закінчуються запаси їжі, надходять продукти з Криму поганої якості, багато магазинів та аптек зачинені, а роботи немає», – наголосила Романенко.



З її спостережень, «люди не розуміють, як жити далі», та все більше стають залежними від допомоги, яку в окупованих містах надає Росія.



«Завдяки допомозі, мені здається, можна досягнути повного контролю над людьми, принаймні переписати тих, хто в наявності. Окупанти саме над цим і працюють», – зазначила Романенко.



Журналістка підкреслила, що люди у Бердянську та Мелітополі «живуть у страху»: «Дуже багато випадків, коли зникають люди: хтось когось здав чи запідозрили в чомусь. Тому напруга збільшується й атмосфера страху панує навіть у тих містах, які не постраждали від бомбардувань».

«Реальної влади в місті немає»

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що місцеві жителі, які співпрацюють з російськими військовими, не мають реальної влади у місті. Тих, хто зараз співпрацює з окупантами, він назвав «пособниками у злочині, який спричинила РФ проти Маріуполя».

Багато хто з маріупольців не проходив цю «фільтрацію», доля цих людей досі невідома

«Це було також виконано з точки зору допомоги колаборантів. І зараз вони продовжують знущання з маріупольців, та «фільтрація», яку організувала, та ганебна «фільтрація», яка нагадує концтабір нацистської Німеччини, це також інформацію стосовно людей з проукраїнською позицією надавали ті ж колаборанти. І багато хто з маріупольців не проходив цю «фільтрацію», і доля цих людей досі невідома, їх затримували російські терористичні війська», – стверджує Забавін.

Він вважає, що в тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, є два шляхи – «або їх ліквідує РФ, або вони будуть покарані Українською державою».

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру у вчиненні державної зради депутату міської ради Маріуполя від політичної партії «ОПЗЖ», якого російські військові призначили так званим «головою» Маріуполя.

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді депутатці Маріупольської міської ради, також від «ОПЗЖ», яка погодилася на пропозицію російських військових і стала так званою «заступницею голови адміністрації м. Маріуполя». В українському відомстві не називають імен та прізвищ підозрюваних, але з відкритих джерел розслідувачі дізналися, що йдеться про Костянтина Іващенка і Вікторію Калачову.

Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.