Евакуаційна операція з «Азовсталі» триває – президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуаційна операція із заводу «Азовсталь» в оточеному російськими військами Маріуполі триває.

«Евакуаціійна операція триває, нею керують наші військові і розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.

Інших деталей перебігу операції він не назвав.

Раніше 17 травня ангенція Reuters повідомила про вивезення з «Азовсталі» нової групи українських військових. Повідомлялося про щонайменше 7 автобусів. Як повідомив агентству свідок вивезення військових, не всі, хто був в автобусах, виглядали пораненими. За повідомленнями, відвезли військових в окуповану Оленівку.

У вівторок ввечері Слідчий комітет Росії повідомив про намір допитати вивезених із «Азовсталі» військовослужбовців. Того ж дня Генпрокуратура Росії звернулася до Верховного суду щодо визнання українського полку «Азов» «терористичною організацією» та заборони її діяльності на території Росії. 18 травня Держдума Росії планує розглянути проєкт ухвали про заборону обміну так званих «нацистських злочинців».

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових. За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку.

Перед цим командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Далі почалися спроби евакуації військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями, близько 600 поранених. Пропонувалося зокрема відправити оборонців Маріуполя до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.