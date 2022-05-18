Бомбардування «Азовсталі» загрожує вимиранням Азовського моря – мерія

Бомбардування «Азовсталі» загрожує екологічною катастрофою через ймовірне пошкодження технічної споруди з десятками тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Що далі? Далі ця зелена речовина з надвисокою концентрацією срководню опиняється в морі. Що далі? Далі протягом лічених тижнів її рознесе не лише в акваторії Маріуполя, але навіть до Чорного моря. І це – смерть. Смерть всій флорі та фауні Азову. Це вже набагато небезпечніше за каналізацію і лайно в морі... Мертве море буде омивати берег мертвого міста», – стверджує Андрющенко.

До цього Маріупольська міська рада заявила, що у місті близько 100 тисячам людей загрожують інфекційні хвороби в разі спроби запустити зруйновану систему водопостачання. ВООЗ теж застерігає щодо можливого поширення холери в Маріуполі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.