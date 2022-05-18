Ватажок «ДНР» Пушилін привіз журналістів у Маріуполь і заявив, що треба знести «Азовсталь»

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін Ватажок Пушилін розпочав престур по окупованому Маріуполю. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські ЗМІ, цитуючи Пушиліна, зазначають, що він, нібито, заявив під час цього престуру про намір знести завод «Азовсталь», де останні місяці тримали оборону міста українські захисники Маріуполя, та зробити на його місці паркову зону або технопарк.

Маріупольська міська рада раніше вже прокоментувала намір окупаційної влади знести завод. Згідно з її коментарем, українська армія незабаром матиме сили для деокупації міста. Відтак Росія хоче превентивно знищити важливий промисловий комплекс, який, зокрема, забезпечував 10 тисяч робочих місць

«Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових. Окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору», – заявили в міськраді.

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17 травня українська розвідка повідомила, що Росія готує «терміновий» престур для іноземних медіа на окуповані території України (зокрема, до Маріуполя).

«Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки «місцевих очевидців», які розповідатимуть журналістам про «злочини» захисників Маріуполя», – повідомляли у ГУР МО.

16 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російська армія, обіцяючи грошові компенсації, намагається отримати від маріупольців неправдиві письмові свідчення про те, що «Маріуполь знищила Україна», а їхніх близьких «вбили ЗСУ».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.