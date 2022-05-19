Що чекає на окуповані міста? Що чекає на вивезених із «Азовсталі»?

Зруйнували і хочуть робити курорт?

Окупаційна влада РФ оголосила про плани знищити металургійний завод «Азовсталь» і перетворити Маріуполь на місто-курорт. Таким чином Росія не матиме тих економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни. Тим часом ватажок незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупаційна влада хоче зрівняти «Азовсталь» із землею після того, як захопить завод.

Оборонці «Азовсталі» у СІЗО Таганрога?

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 89 українських захисників, яких вивезли з маріупольського заводу «Азовсталь», доставили до Таганрогу. Міноборони РФ та українські відомства інформацію поки що не коментували. Керівник ростовської Громадської спостережної комісії Ігор Омельченко у коментарі ЗМІ припустив, що українських військових розмістили у таганрозькому СІЗО-2.

Що РФ зробить з Маріуполем, військових з «Азовсталі» вивозять до Росії? | Свобода Live:

Суд над російським солдатом, якого звинувачують в убивстві цивільного

В Києві продовжується суд над російським військовим, якого звинувачують у вбивстві цивільного мешканця на Сумщині. Прокуратура просить засудити до довічного ув’язнення Вадима Шишимаріна, який визнав провину і попросив пробачити його. Подробиці цього засідання в репортажі кореспондентів Радіо Свобода.