Від початку доби армія РФ уже чотири рази обстріляла Бахмут –голова ОВА

Від початку доби армія РФ уже чотири рази обстріляла місто Бахмут, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Відомо, що зруйнована багатоповерхівка, будівля технікуму, приватні будинки. Рятувальники ДСНС надають допомогу людям, які опиняються під руїнами, що залишають по собі російські ракети», – зазначив він.

Кириленко вкотре закликав жителів Донецької області евакуюватися на безпечні території.

«Зараз захистити ваш дім можуть лише українські військові. Вони зупинять рашистів – ви знову повернетеся додому. Зараз для вас головне – зберегти свої життя», – наголосив він.

За даними місцевої влади, наразі у Бахмуті залишається 20 із 73 тисяч жителів.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.