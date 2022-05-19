Журналісти знайшли нового зятя Путіна: це – балетмейстер Зеленський

Новим зятем російського президента Володимира Путіна став колишній художній керівник Баварського державного балету та народний артист Росії Ігор Зеленський. Про це йдеться у спільному розслідуванні телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») та російських видань «Медуза» і «Досьє».

За інформацією журналістів, Ігор Зеленський уже кілька років одружений із молодшою дочкою президента Росії Катериною Тихоновою. Тісно спілкуватися з нею він, ймовірно, почав, коли керував трупою у московському Музичному театрі імені Станіславського та Немировича-Данченка із 2011 по 2016 рік, зазначають вони.

«Спілкування Тихонової та Зеленського не перервалося, навіть коли молодша дочка президента у лютому 2013 року вийшла заміж за бізнесмена Кирила Шамалова», – йдеться у розслідуванні.

Посилаючись на джерело з доступом до бази актів цивільного стану, журналісти стверджують, що у Тихонової та Зеленського є спільна дочка.

Наразі у нового зятя Путіна журналісти не знайшли дорогої нерухомості: лише дві квартири – велику (на 169 квадратних метрів) у Новосибірську і меншу (на 34 квадратні метри) у центрі Санкт-Петербурга.

Як йдеться у росзлідуванні, у майбутньому Зеленський, ймовірно, очолить театр опери і балету, що будується в окупованому Росією Криму.

На початку квітня журналісти «Настоящего времени» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») і російського видання «Медуза» оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що старша дочка президента Росії Володимира Путіна Марія Воронцова має двох чоловіків – колишнього та нинішнього, – але їх не зачепили європейські санкції.

Володимир Путін не підтверджував і не заперечував, що Воронцова та Тихонова є його дочками.

Однак, коментуючи запровадження санкцій проти цих жінок, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відповість на санкції проти членів сімей російських керівників, тим самим фактично визнав родинні зв'язки Воронцової і Тихонової з російським президентом.

6 квітня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет обмежувальних заходів щодо російських «Сбербанку» та «Альфа-банку», а також низки високопосадовців та членів їхніх сімей, зокрема дочок Путіна, у зв’язку з російською агресією в Україні.

Проте в опублікованому Міністерством фінансів США списку санкцій імен Катерини Тихонової та Марії Воронцової, яких називають дочками Путіна, спочатку не було.

Увечері 6 квітня було опубліковане доповнення до списку, що містить два прізвища – Воронцова (вона ж Фаасен і Путіна), що народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, і Тихонова (вона ж Шамалова і Путіна), що народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені.

Як зазначає агентство Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна є «символічним жестом», оскільки про суттєві активи Тихонової та Воронцової за межами Росії невідомо.